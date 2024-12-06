韓国の与党代表が、尹錫悦大統領について「早急な職務停止が必要だ」と発言したことなどを受け、林官房長官は「特段かつ重大な関心をもって事態を注視してきている」と述べました。林長官は6日、会見で「他国の内政へのコメントは差し控える」とした上で、「韓国国内の一連の動きについては、特段かつ重大な関心をもって事態を注視してきている」と述べました。その上で、「日韓は国際社会の様々な課題に、パートナーとして協力す