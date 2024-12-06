俳優・歌手の中山美穂さん(54)が亡くなったことがわかったことを受け、中山さんの所属事務所が公式サイトでコメントを公表しました。【写真を見る】中山美穂さん(54)死亡について所属事務所コメント「驚きと悲しみで呆然」「死因等の詳細は現在確認中」公式サイトでは「あまりにも突然の出来事」と当惑を隠さず「詳細は現在確認中」としています。 ▽▽▽▽所属事務所公表全文▽▽▽▽関係者各位並びにファンの皆様本日