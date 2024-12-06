フリーアナウンサーの岡副麻希（32）が、生後6カ月の長女と水着でプールを楽しむ様子を公開した。【映像】岡副麻希の水着姿&家族ショット（複数カット）2022年4月6日にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手（35）との結婚を発表し、2024年5月5日には、第1子となる女の子を出産したことを報告していた岡副。Instagramでは、お宮参りでの家族3ショットや、お食い初めの写真など、子育ての様子を発信している。5日は、「先