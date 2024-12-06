代表の役職停止中の国民民主党の玉木議員が与党に猛反発し、補正予算案への反対も辞さない構えです。玉木氏は、6日の協議で与党側から示された年収103万円の壁の178万円への引き上げに伴う減収見込み額の資料に「粗い試算」と記されていたことなどをSNSで強く非難しました。その上で、補正予算案について「こんな不誠実な対応が続くならとても賛成できない」と表明しました。国民民主党・榛葉幹事長：これ納税者、有権者をあまりに