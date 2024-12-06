韓国の「非常戒厳」を巡り、追い込まれた尹（ユン）大統領が2回目の戒厳令に踏み切るのではないかとの臆測が最大野党「共に民主党」の国会議員などで広がるなか、国防省が否定しました。免職された国防相の代行として職務を執行している金善鎬（キムソンホ）次官は「きょう午前、一部で持ち上がっている『2回目の戒厳』は全く事実ではない」と否定しました。そのうえで「もし、戒厳発令に関する指示があっても国防省と合同参