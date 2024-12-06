Anastasiia Malenko[キーウ５日ロイター] - ウクライナの首都キーウ出身のロマン・ビレツキーさんは、１８歳の誕生日を１カ月後に控えた今年２月、西に向かう列車に乗り、家族と別れてウクライナを出国した。従軍を逃れるためだ。「最後の最後まで決断を先送りした。片道切符だった」と、ビレツキーさんはスロバキアの大学寮で振り返った。異なる道を選んだ若者もいる。アンドリー・コティックさんは２０２２年にロシアと