カジュアルイタリアンレストラン「カプリチョーザ」は12月6日、2025年「カプリの福袋」の販売概要や商品内容を発表した。【関連記事】KFC“ケンタ福袋2025”内容公開、大容量保冷バッグにクーポンつきケンタおみくじ、商品引換券4190円分ついて税込3000円/ケンタッキーフライドチキン福袋の販売開始は2025年1月1日から、一部を除く国内の「カプリチョーザ」店舗で行う。ただし一部店舗では年始営業開始日が異なる。また、一部店舗