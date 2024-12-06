韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2024年12月5日、楽天を退団した田中将大投手（36）の特集記事を公開した。球団は年俸2億6000万円から減額制限を超える年俸を提示 韓国では野球人気が高く、大リーグのニューヨーク・ヤンキースで活躍した田中の去就が注目されている。 田中は20年オフにヤンキースを退団して古巣楽天に復帰。21年シーズンは4勝9敗。22年シーズンも9勝12敗と負け越し、23年シーズンは7勝11敗だっ