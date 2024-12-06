ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）が６日に生放送され、俳優で歌手の中山美穂さんが亡くなったことを報じた。ＭＣの垣花正アナが訃報を読み上げた。音楽、アイドルに造詣が深い金曜アシスタントのミッツ・マングローブは「２０２４年にこういうことを伝えることになると思わなかった」とショックを隠せない様子で話した。中山さんが来年デビュー４０周年になることに触れ「『５時に夢中にいらしてくださ