標高1350メートルの長野県南牧村ではこの時期恒例の巨大な雪だるまが登場しました。園児「さむい！さむい！」雪が舞う南牧村で、園児が見守る中つくられていたのは、高さ3メートルにもなる巨大な雪だるま。雪だるまの中身は、牧草です。酪農が盛んな村をPRしようと、18年前から続く風物詩です。毎年、厳しい冬の間、観光客を出迎えてくれる雪だるまに、園児たちは…園児「雪だるまさんがんばってー！」村内に14体設置される牧草の