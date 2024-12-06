楽天・藤井聖投手が６日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２４００万増の３７００万円でサインした。「大満足の評価をしていただきました」と納得の表情を浮かべた。（金額は推定）今季は先発ローテの軸として２２試合に登板。自己初の二桁星となる１１勝５敗、防御率２・９３とキャリアハイを大きく更新。７月にはオールスターにも選出された。左腕は「目標にしていた二桁を達成できたので、すごくいいシーズンを