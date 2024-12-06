静岡県議会は、5日から本格的に論戦がスタートしました。6日は、リニア新幹線に関して、これまで川勝前知事とともに対応してきた森副知事の今後の姿勢を問う質問も飛びました。6日の県議会でも、まず、質問が及んだのが、2025年度の当初予算に関して。公明党静岡県議団の山本彰彦議員が、県民の生活に直結する分野をどう強化するのか鈴木知事にただしました。（公明党静岡県議団山本 彰彦 議員）「多くの県民の方々が厳し