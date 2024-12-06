厚生労働相の許可なく患者2人にベラルーシで臓器移植手術を受けさせ、計5150万円を受領したとして、臓器移植法違反（無許可あっせん）の罪に問われたNPO法人「難病患者支援の会」（東京）の理事長菊池仁達被告（64）の控訴審判決で、東京高裁は6日、被告側の控訴を棄却した。被告を懲役8月、法人を罰金100万円とした一審判決を支持した。永渕健一裁判長は、国外での移植を希望する人の募集や医療機関との連絡調整は「あっせん