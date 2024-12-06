2021年10月、利用客が重軽傷を負う事故があった「東条湖おもちゃ王国」の立体迷路施設＝兵庫県加東市兵庫県加東市の遊園地「東条湖おもちゃ王国」で2021年10月、立体迷路施設の床が抜け、客6人が転落し重軽傷を負った事故で、県警は6日、必要な点検を怠ったなどとして、業務上過失傷害の疑いで当時の遊園地支配人だった50代男性ら3人を書類送検した。捜査関係者によると、元支配人以外の2人は施設管理などを担当するマネジャー