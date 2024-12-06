予選で中国選手（左）と対戦する永野雄大。決勝トーナメントに進んだ＝高崎アリーナフェンシング男子フルーレの高円宮杯ワールドカップ（W杯）は6日、群馬県の高崎アリーナで開幕して個人予選が行われ、パリ五輪団体で金メダルを獲得した日本代表の永野雄大（ネクサス）らが64人による決勝トーナメント進出を決めた。同五輪団体金メダルメンバーの飯村一輝（慶大）松山恭助（JTB）敷根崇裕（ネクサス）はシードされ、7日の1回