12月4日、ファッションモデルの長谷川理恵が、東京都内で開催されたヘルスケア特化型ECモール『ビオトピアマルシェ セレクトモール』のオープニングレセプションに登場した。この新しいECモールは、健康志向の消費者向けに厳選されたヘルスケア商品を提供するプラットフォームとして注目されている。イベント中のトークセッションで、長谷川は自身の子育てについて語った。「私の息子は、小学6年生で中学受験を控えています」と話