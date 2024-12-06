Maya GebeilySuleiman Al-Khalidi[¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¡¿¥¢¥ó¥Þ¥ó £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥·¥ê¥¢È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤¬À¯ÉÜ·³¤Ø¤Î¹¶Àª¤ò¶¯¤áÆî²¼¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢£µÆüÌë¤«¤é£¶ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÃæÉô¤ÎÅÔ»Ô¥Û¥à¥¹¤«¤é¿ôÀé¿Í¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡£Ê¶Áè´Æ»ëÃÄÂÎ¤È½»Ì±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÌÉô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥Ý¤ÈÃæÉô¤Î¥Ï¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×¾×¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤Û¤«