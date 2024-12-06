大阪府の吉村洋文知事（右から2人目）と特殊詐欺対策に関して答申した審議会の出席者ら＝6日午後、大阪府庁大阪府は相次ぐ特殊詐欺被害の防止策として、携帯電話によるATM前での通話禁止を事業者と高齢者に義務付ける方向で検討に入った。対策を検討していた審議会が6日、義務化の必要性を認める旨を答申。来年2月の府議会で条例改正を目指す。府によると、成立すれば通話禁止義務化は全国で初めて。吉村洋文知事は府庁で記者