女優中山美穂さんが6日、都内の自宅で死亡していたことが分かった。54歳。同日、公式サイトで発表された。この日は、クリスマスコンサートの大阪公演を行う予定だった。所属事務所は「関係者各位並びにファンの皆様」と題し、コメントを発表。「本日12月6日に、弊社所属のタレント中山美穂が自宅で亡くなっているのが発見されました。日頃よりお世話になっている関係者の皆様及び応援してくださっているファンの皆様に、突然このよ