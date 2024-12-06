8日、香港・シャティン競馬場にて、香港国際競走が行われる。メインを飾る中距離戦線の頂上決戦・香港カップ（GI、芝2000m）は日本時間17時40分発走予定。日本からは三冠牝馬リバティアイランド、昨年のダービー馬で前走・天皇賞秋2着のタスティエーラの2頭が参戦する。過去10年で香港馬が5勝、日本馬が5勝と、互角の勝負を演じているが、今年は地元のロマンチックウォリアーが、レース史上初の3連