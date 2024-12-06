8日、香港・シャティン競馬場にて、香港国際競走が行われる。マイル王者決定戦・香港マイル（GI、芝1600m）は日本時間17時00分発走予定。日本からはマイルCSで悲願のGI制覇を果たしたソウルラッシュ、次世代の最強マイラー・ジャンタルマンタルの2頭が参戦する。今年は、過去4年で3勝2着1回と、絶対的な王者として君臨した地元のゴールデンシックスティが引退し、本命不在の混戦模様。2019年以来勝ち星から遠ざかって