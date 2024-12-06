米紙『USA TODAY』は5日（日本時間6日）、大谷翔平投手（ドジャース）のインタビューを掲載した。同紙のボブ・ナイチンゲール記者の取材に応じたもので、自身初のポストシーズン進出、そしてワールドシリーズ制覇を果たした今季について振り返った。 ■「苦しい戦いだった」 大谷は今季、前人未到の「50―50（50本塁打、50盗塁）」を達成し、3度目のMVPを獲得。自身初のポストシӦ