国会議員の政党支部が受け取っていた企業・団体献金国会議員が関係する政党支部の2023年分政治資金収支報告書の中央分と地方分を集計したところ、企業・団体献金の総額が18億9513万円に上ることが6日、分かった。自民党の支部は計17億8437万円と突出。禁止を主張する立憲民主党の支部への献金は計5024万円あった。企業・団体献金の在り方は、派閥裏金事件を受けた政治資金規正法再改正を巡る主要論点の一つとなっている。集計