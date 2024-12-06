旧安倍派裏金関係議員の収入2023年分の政治資金収支報告書によると、自民党旧安倍派で派閥裏金事件に関係した国会議員の平均収入を前年と比較したところ、衆院議員は398万円増の7375万円だった。参院議員は1778万円減となり3732万円。22年には参院選があった。対象は、衆院側が10月の衆院選で当選した裏金関係議員16人（党非公認となった世耕弘成、萩生田光一、西村康稔の各氏を含む）。参院は裏金事件で離党し無所属の大野泰