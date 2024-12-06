女優中山美穂さんが6日、都内の自宅で死亡していたことが分かった。54歳。6日に自宅の浴槽で倒れている様子を発見した関係者が119番通報。正午過ぎに搬送先の病院で死亡が確認された。タレント鈴木蘭々（49）はX（旧ツイッター）を通じ「小2の頃聖子ちゃんに憧れて芸能界を目指して…小6の頃にはミポリンの歌も大好きになってファンになったんです。事務所にファンレターを送った事もありました。もちろん全部歌えるし…悲しいで