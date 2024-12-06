女優中山美穂さんが6日、都内の自宅で死亡していたことが分かった。54歳。自宅の浴槽で倒れている様子を発見した関係者が119番通報。正午過ぎに死亡が確認された。自宅周辺には交通規制がかけられ、パトカーなど警察関係者の車が行き交うなど物々しい空気に包まれた。約30人ほどの報道陣が集まる中、午後4時22分、中山さんの遺体を乗せたとみられる車が自宅を出た。自宅には関係者とみられる人の出入りがあったが、静まり返ってい