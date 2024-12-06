Image: Apple 待つべきか、否か。まさかのM4チップ搭載！ ついにOLED化！ と、躍進的なリニューアルした2024年のiPad Pro。発売からまだ半年ですが、早くも次モデルのウワサが聞こえてきています。Apple（アップル）の情報に精通したアナリストのミンチー・クオ氏は、M5チップを搭載した新しいiPad Proは、2025年秋になる可能性が高いと予想。2025年後半に量産が始まるとしています。秋…か