話題のTVアニメ『メダリスト』が、2025年1月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠で放送開始されることが発表された。原作は「次にくるマンガ大賞 2022」でコミックス部門1位を受賞し、数々の賞を受賞している人気作だ。本日、新ビジュアルとメインPVが公開され、キャッチコピー「人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！」と共にメインキャラクターたちが描かれている。PVでは、オープニング主題歌に採用された