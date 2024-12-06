早田ひな、平野美宇、張本美和日本卓球協会は6日、全日本選手権のシード選手を発表し、シングルス（来年1月21〜26日・東京体育館）の女子はパリ五輪シングルス3位で3連覇に挑む早田ひな（日本生命）が、五輪団体銀メダルメンバーの平野美宇、張本美和（ともに木下グループ）と反対のブロックに入った。男子は2年連続3度目の優勝を狙う張本智和（智和企画）と、2大会ぶりの制覇を目指す戸上隼輔（井村屋グループ）が違うブロッ