Shiho Tanaka［東京６日ロイター］ - ＪＲ東日本は６日、国土交通省に運賃改定を申請したと発表した。山手線などの運賃を普通・定期合わせて７．１％引き上げる。運賃の引き上げは１９８７年に民営化されて以来で初。２０２６年３月から実施する予定。値上げ率の内訳は、普通運賃で平均７．８％、定期運賃は通勤で同１２．０％、通学で同４．９％。初乗り運賃（きっぷ）で、現行の１５０円が改定後は１６０円となる。また