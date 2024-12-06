出水市の養鶏場で先月、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認され、11万3000羽が殺処分されました。その後、異常が確認されず、県は周辺3キロから10キロに設けていた搬出制限区域を6日正午に解除しました。 県は、高病原性鳥インフルエンザが確認され、11万3000羽が殺処分された農場から半径3キロ圏内を移動制限区域、3キロから10キロを搬出制限区域としていましたが、移動制限区域内のすべての農場と、搬出制限区域内の農場か