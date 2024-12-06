12月6日、俳優の中山美穂さん（54）が東京・渋谷の自宅で亡くなっていたことが分かった。各社報道によると、自宅の浴槽で亡くなっているのが見つかったという。6日夕方からは、中山さんのクリスマスコンサート『Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live』の大阪公演が予定されていたが、昼過ぎに「中山美穂の体調不良の為、公演を中止する運びとなりました。来場を楽しみにお待ちいただいていたお客様には多大なご