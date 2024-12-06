１０月独鉱工業生産は前月比－１．０％、予想外の減少でユーロ売り反応＝ロンドン為替 １０月ドイツ鉱工業生産は前月比－１．０％と市場予想＋１．０％から予想外の低下となった。小幅ながらユーロ売りの反応がみられている。 EUR/USD1.0569EUR/JPY158.50EUR/GBP0.8294