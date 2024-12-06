ZE3000 SV finalは、アクティブノイズキャンセル(ANC)とLDACコーデックに対応し、完全ワイヤレスイヤフォン「ZE3000」の全てを進化させたとする新モデル「ZE3000 SV」を12月12日より発売する。直販価格は12,800円。発売に先駆け、6日より予約受付を開始した。 2021年に発売したZE3000の後継機。従来の6mmから10mmに大口径化させた独自開発ドライバー「f-Core SV」を新たに搭載し、イヤフォンの筐体内部の音響空