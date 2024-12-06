液体合成燃料の製造設備について説明する産総研の望月剛久研究グループ長＝6日、茨城県つくば市茨城県つくば市の産業技術総合研究所は6日、二酸化炭素（CO2）と水から液体の合成燃料を一貫製造する新しい設備を開発し、メディアに公開した。脱炭素社会の実現に向け、航空機や自動車の燃料として実用化の推進を目指す。水とCO2から水素と一酸化炭素（CO）の合成ガスを作る装置と、その合成ガスから液体燃料を製造する設備を組み