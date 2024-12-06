【モデルプレス＝2024/12/06】日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）が5日、メンバーの松田好花がパーソナリティを務めるラジオ番組「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。日向坂46副キャプテン就任について語った。【写真】日向坂46メンバー、ボディライン際立つ黒ワンピ姿◆高橋未来虹、日向坂46副キャプテン就任発表時の心境明かす11月7日にグ