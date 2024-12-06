2022年にSexy Zone（現timelesz）を脱退し、現在は雑誌『SPUR』の連載で社会派のテーマを取り上げるなど、ジャニーズ（現STARTO ENTERTAINMENT）時代とは異なる場で活躍するマリウス葉。【写真】松島聡も思わずツッコんだマリウスの“短パン小学生”ファッション「どこの坊っちゃんかと」12月4日に更新したインスタグラムでは、エレベーターの中と思われる場所で撮ったセルフィーを投稿。そこに写っているのは、半袖・短パン・