厚生労働省が発表している「インフルエンザの発生状況」によりますと、令和6年第48週(令和6年11月25日から令和6年12月1日まで)分の定点あたり報告数は、前週の約2倍に増えています。この先1週間は、太平洋側では晴れて空気が乾燥し、師走らしい寒さが続きますので、体調管理にご注意ください。インフルエンザ定点あたり報告数前週より倍増6日(金)、厚生労働省が発表した「インフルエンザの発生状況」によりますと、令和6年第48週