JR東日本は、山手線などの初乗り運賃150円を10円値上げし、160円にする改定案を国に申請したと発表しました。運賃の改定は2026年3月を目指しています。JR東日本渡利千春 副社長「2026年3月の運賃改正に向けて、手続きを開始しました」現在、山手線など在来線の主な初乗り運賃は150円となっていますが、JR東日本は先ほど、初乗り運賃を10円値上げし、160円にする改定案などを国に申請したと発表しました。JR東日本は、普通運