野球の独立リーグ栃木ゴールデンブレーブスの関係者が５日、福田富一知事に今シーズンの成績などを報告しました。 県庁を訪れたのは、チームを運営する栃木県民球団の藪下和弘代表をはじめ、山下徳人新監督や小倉由靖選手会長など７人です。 栃木ゴールデンブレーブスは、今シーズンのリーグ戦１２勝２分け４１敗で最下位に沈みました。しかし、小山市で行われた独立リ&#