「どうして数学を勉強しなければいけないのか」と子供に聞かれたら、どう答えればいいのか。東大生作家の西岡壱誠さんは「数学の知識は大人になってから絶対に必要なものだ。社会で活躍する人は、物事を数学的な思考で捉えている」という――。（第2回）※本稿は、西岡壱誠『読んだら勉強したくなる東大生の学び方』（笠間書院）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／