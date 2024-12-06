日本レスリング協会は６日、２０２８年ロサンゼルス五輪に向けた強化本部長に、井上謙二氏が選任されたと発表した。井上氏は２００４年アテネ五輪男子フリー６０キロ級銅メダリスト。指導者選考委員会により選ばれた。井上氏は「本年８月パリオリンピックでは金メダル８個、銀メダル１個、銅メダル２個という好成績を収めました、赤石光生前強化本部長の後任ということで、プレッシャーもありますが、日頃から選手育成・強化さ