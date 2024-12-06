【「チップとデール」OH MY CAFE】 開催期間：12月20日～2025年2月2日 予定 CLホールディングスの子会社であるエルティーアールは、「チップとデール」OH MY CAFEを東京・新宿にて、12月20日から2025年2月2日まで期間限定オープンする。また公式サイトにて12月6日18時より予約受付を開始する。 「チップ&デール」は、かわ