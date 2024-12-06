中山美穂さん 俳優で歌手の中山美穂さんが、東京渋谷区の自宅で亡くなったことが６日、わかった。報道によれば、浴室で倒れていたという。54歳だった。中山さんのホームぺージではこの日、同日にビルボードライブ大阪で開催予定だったコンサート『Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live』大阪公演の中止を発表。「体調不良の為、公演を中止する運びとなりました」とし「誠に恐縮ではございますが