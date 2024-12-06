伊藤理佐さんによるエッセイ漫画『おんなの窓わたし現在3K編(加齢・介護・韓国)』（文藝春秋）が好評です。伊藤さんといえば、『おいピータン!!』や『ヒゲぴよ』『おるちゅばんエビちゅ』など数々の代表作を持つ、エロありギャグありの人気漫画家。不条理ギャグ漫画のパイオニア・吉田戦車さんと結婚し、一児の母となってからも精力的にヒット作を生み出し続けています。今回、女子SPA！では伊藤理佐さんにインタビュー。作品の