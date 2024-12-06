福岡県警直方署は6日、鞍手町中山の路上で4日午後1時半ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男から、お菓子あげるなどと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は80歳くらいの黒髪で、深緑色の長袖上衣、ジーパンを着用しており、黒色の自転車を押していたという。