高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場建設に向けた文献調査報告書の内容について、北海道神恵内村で住民向けの説明会が開かれました。原子力発電環境整備機構・ＮＵＭＯが神恵内村で開催した説明会には１２人の住民が出席し、１１月に提出された文献調査の結果について説明を受けました。文献調査の結果、神恵内村は南側の一部が次の「概要調査」の候補地とされています。説明会では、今後の調査結果によって最