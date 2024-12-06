【ソウル聯合ニュース】韓国の情報機関、国家情報院（国情院）の趙太庸（チョ・テヨン）院長は６日、国会で情報委員長との会合後、記者団に対し、３日に「非常戒厳」が宣言された当時、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領から政治家らの逮捕の指示を受けていないと明らかにした。国情院のホン・ジャンウォン第１次長はこの日、尹大統領が非常戒厳宣言後に電話をかけ、政治家らを逮捕するよう指示したと主張していた。だが、趙氏はホ