他人名義のクレジットカードの情報を使って大量の加熱式たばこを購入したとして、男2人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された村松誠一郎容疑者と辛川義弘容疑者は今年4月、他人名義のクレジットカードの情報を使って、横浜市内のコンビニで136箱の加熱式たばこを約8万円で購入した疑いがもたれています。2人は知人関係で、村松容疑者が辛川容疑者を犯行に誘ったとみられています。村松容疑者は調べに対し、動機について