12月6日、女優で歌手の中山美穂さんが自宅で亡くなっていたことが分かった。54歳という若さだった。テレビや舞台など第一線で活躍していただけに、突然の訃報に衝撃が走っている。報道によれば同日正午すぎ、東京・渋谷区の自宅で関係者から110番通報があったとのこと。警察官などが駆けつけたところ、中山さんが浴槽で死亡しているのが確認されたという。いっぽう同日には『Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Li